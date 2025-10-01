  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Даниил Крамер выступит в Тюмени с трио Юрия Новгородского

Общество, 10:43 31 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пианист Даниил Крамер и трио Юрия Новгородского выступят на сцене Тюменской филармонии 26 ноября. Программа состоит из классических блюзовых стандартов и оригинальных композиций участников, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Народный артист России, пианист Даниил Крамер представляет проект BLUES POWER — совместное концертное шоу с московским гитаристом Юрием Новгородским.

Юрий Новгородский — один из самых заметных на московской сцене гитаристов, фронтмен группы Backstage Band, резидент Клуба Алексея Козлова. В его игре аутентичная блюзовая основа сочетается с целой палитрой стилистических оттенков, среди которых фолк, соул, джаз и рок, что позволяет артисту реализовываться в самых разных музыкальных контекстах. Помимо собственных коллективов, Юрий Новгородский зарекомендовал себя сотрудничеством с такими артистами, как Николай Арутюнов, Сергей Воронов, Валерий Ярушин, Сергей Филатов и Сергей Клевенский.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

