Сквер со скейт-парком и зоной отдыха откроют в Ишимском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие нового сквера "Стрехнинский" в Ишимском округе пройдет 1 ноября. Гостей ждут праздничный концерт и развлекательные мероприятия для детей, сообщает пресс-служба администрации Ишимского округа.

В новом сквере появились просторные пешеходные зоны и велодорожки, современные детские игровые комплексы и скейт-парк, уютные зоны отдыха с амфитеатром, спортивные площадки с тренажёрами под открытым небом, специальная площадка для выгула собак.

Желающие смогут принять участие в фотоконкурсе. Снимок, набравший больше всего лайков в соцсетях, получит приз. Итоги конкурса подведут 4 ноября на праздничной концертной программе в районном Дворце культуры.