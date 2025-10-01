В Юргинском округе на строящихся очистных сооружениях монтируют оборудование
На очистных сооружениях канализации в Юргинском округе начали монтаж оборудования. Строители заполняют межблочное пространство песком, отсыпают площадку, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
В блоках биологической очистки подземных сооружений необходимо сохранять нужную температуру стоков для активной работы природных бактерий, которые поедают органику.
Отметим, контракт на строительство КОС в Юргинском округе был заключен в июне 2025 г. Проектная производительность очистных сооружений превышает 1,7 тыс. куб. м в сутки. Они строятся на перспективу и смогут значительно улучшить экологию округа.