В Юргинском округе на строящихся очистных сооружениях монтируют оборудование

Общество, 11:08 30 октября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

На очистных сооружениях канализации в Юргинском округе начали монтаж оборудования. Строители заполняют межблочное пространство песком, отсыпают площадку, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В блоках биологической очистки подземных сооружений необходимо сохранять нужную температуру стоков для активной работы природных бактерий, которые поедают органику.

Отметим, контракт на строительство КОС в Юргинском округе был заключен в июне 2025 г. Проектная производительность очистных сооружений превышает 1,7 тыс. куб. м в сутки. Они строятся на перспективу и смогут значительно улучшить экологию округа.

# очистные сооружения , Юргинский район

