В Сургутском районе подвели итоги ремонтной дорожной кампании

| Фото: Алексей Андронов | Фото: Алексей Андронов

Об итогах ремонтной дорожной кампании в муниципалитете рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"В этом году капитально отремонтированы шесть участков дорог общей протяженностью 6,4 километра в Солнечном, Ляминой, Федоровском и на межселенной территории. Стоимость работ составила 361 миллион рублей, включая 211 миллионов из окружного и 150 миллионов из местного бюджетов", - проинформировал Андрей Трубецкой.

Полностью отремонтирован подъезд к ДНТ "Восточное": выполнены земляные работы, уложено асфальтовое покрытие, заменены водопропускные трубы и установлены дорожные знаки. Досрочно завершен ремонт участка от завода стабилизации конденсата до фермерского хозяйства "Сайгатина". Там заменен верхний слой покрытия, выполнено выравнивание дороги, укреплены обочины, установлены знаки и барьерные ограждения, нанесена разметка. Запланирован ремонт еще двух участков данной автодороги.

Завершены работы на подъезде к Солнечному, где, кроме всего прочего, отремонтирована водопропускная труба, установлено освещение, построен тротуар. Раньше сроков закончен ремонт проезда к базе "Ляминские берега".

Завершается ремонт на двух участках в Федоровском по ул. Московской – от ул. Пионерной до ул. Ломоносова и от ул. Ломоносова до примыкания к автодороге на ПГК "Автомобилист". В рамках текущего ремонта обновлены три участка в деревне Юган, на дороге к Горному и на ул. Островского в Белом Яре. Общая стоимость – 13,4 млн рублей из районного бюджета.

"Кроме того, недропользователи вложили 142 миллиона рублей в ремонт участков в Лянторе, Нижнесортымском и Федоровском", - отметил глава Сургутского района.