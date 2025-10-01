535 осетров обследовали на тюменском предприятии перед нерестом
535 осетров обследовали перед нерестом на предприятии "Пышма–96" Тюменской области. В осенней бонитировке ремонтно-маточных стад участвовали специалисты Нижнеобского терруправления Росрыболовства, сообщает ведомство.
В каждой возрастной группе определили среднюю массу рыбы, оценили физиологическое состояние. Исследование предполагает поэкземплярную оценку качественных показателей рыб перед зимовкой.
Основная задача рыбоводов - отобрать особи, способные дать зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне. Это поможет сохранить и приумножить видовое разнообразие рыб и, как следствие, увеличить поголовье ценных осетров.