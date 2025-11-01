  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
В Тюмени 100 шашистов сразятся за звание сильнейших

Спорт, 17:23 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Командный чемпионат области по шашкам состоится в Тюмени в СК "Зодчий" 2 ноября, начало - в 10 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Более 100 участников одновременно сядут за шашечные доски, чтобы сразиться за звание сильнейших.

В мужском турнире — 28 команд в двух группах. За победу поборются сборные округов и сильнейшие команды от организаций и вузов. Все взгляды будут прикованы к острому противостоянию фаворитов — команд Калининского и Восточного округов.

В женском турнире — 21 команда на двух досках. Борьба обещает быть невероятно зрелищной. Главная интрига — сможет ли фаворит, команда Центрального округа, устоять под натиском сильных соперниц из Тюменского района, ДиС "Пионера" и Голышманово.

# шашки

