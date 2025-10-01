1 ноября - события дня

В Тюмени в 11 часов на площади имени И.М. Губкина у мемориального комплекса "Воинам, погибшим в вооруженных конфликтах" начнется акция "Свеча" в рамках фестиваля "Димитриевская суббота". 6+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль народного творчества "Россия – это мы". 0+

В Тюмени в 16 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется праздничная программа "Сила в единстве". 0+

В Тюмени в 18 часов в молодежной театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Идентификация" о руководителе внешней разведки СССР Павле Фитине.

В Тюмени в 18 часов в культурных учреждениях начнется акция "Ночь искусств". 6+

В Тюмени стартует Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". Написать его можно здесь.

Интересное в этот день:

1570 - катастрофическое наводнение в Нидерландах.

1611- первый театрализованный показ пьесы "Буря". Во дворце Уайтхолл "Слуги короля" впервые сыграли пьесу английского драматурга Уильяма Шекспира.

1755 - землетрясение уничтожило город Лиссабон.

1811 - ыыдана концессия на строительство телефонных сетей в России.

1894 - скончался император Всероссийский Александр III.

1899 - на воду спущен легендарный крейсер "Варяг".

1911 - первая в истории воздушная бомбардировка. Итальянский младший лейтенант Джулио Кавотти осуществил первую воздушную бомбардировку. С самолета Блерио XI он сбросил четыре ручные гранаты "Чипелли" весом по 4,4 фунта на турецкие позиции в оазисах Тагира и Аин Зара.

1952 - первое в мире испытание водородной бомбы. США произвели на атолле Эниветок испытания первого в мире термоядерного взрывного устройства "Айви Майк".

1962 - первый запуск летательного аппарата к Марсу. Советская автоматическая межпланетная станция второго поколения Марс-1 стала первым в истории космическим аппаратом, выведенным на траекторию полета к Марсу.

1990 - в СССР введен коммерческий курс рубля к другим валютам.

1997 - в мировой прокат вышел фильм "Титаник".