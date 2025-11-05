Экспорт креативных продуктов обсудят в тюменской "Башне"
Встреча об экспорте креативных товаров и услуг начнется в пространстве "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2) 7 ноября в 14 часов.
По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, спикеры расскажут об актуальных стратегиях экспорта. Участники разберут кейсы поиска ниши на международном рынке. Пройдет обсуждение мер господдержки. Эксперты поделятся секретами успешного экспорта креативных продуктов.
Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.