  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

Все регионы России подключились к дашборду губернатора

Общество, 17:45 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все 89 субъектов Российской Федерации завершили подключение к федеральной цифровой системе государственного управления – так называемому дашборду губернатора.

Это позволило обеспечить 100-процентный контроль финансирования и исполнения государственных проектов, а также всех федеральных поручений региону в режиме онлайн, сообщается на сайте правительства. Система создана и развивается под кураторством заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Внедрение "дашборда губернатора", по его словам, позволяет существенно повысить эффективность госуправления.

"Мы больше не зависим от разрозненных информационных систем: у нас есть единый источник данных о работе регионов, как для местных властей, так и для федерального центра. Таким образом, в масштабах всей страны мы переходим на цифровой формат взаимодействия, когда каждое управленческое решение принимается на основе объективных данных, в том числе конкретных запросов граждан", – отметил Дмитрий Григоренко.

"Дашборд губернатора" представляет собой централизованную аналитическую панель, на которой отображается актуальная информация по всем ключевым направлениям работы субъектов. В частности, она обеспечивает оперативный доступ к данным о выполнении федеральных поручений, исполнении бюджетов, реализации национальных проектов, строительстве социальных объектов и обращениях граждан, а также даёт информацию о позициях региона в федеральных рейтингах и других задачах субъекта. При этом дашборд может настраиваться под конкретные задачи каждого региона.

"Преимуществом новой системы является предоставление единых и объективных данных для взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти. За счет интеграции дашборда губернатора с системой электронного документооборота аппарата правительства регионы получили прямой доступ к статусу обращений в правительство и нормотворческой деятельности", - отмечено в сообщении.

До конца 2025 года в рамках развития дашборда губернатора запланирован запуск мобильной версии панели для обеспечения еще более оперативного доступа к управленческой аналитике. Вместе с тем планируется реализация специального раздела – сводного экрана, который в режиме онлайн будет аккумулировать все проблемные вопросы и показатели региона. Важно, что каждый такой вопрос будет жёстко привязан к ответственному лицу в регионе, что повысит персональную ответственность за решение возникающих задач.

Дашборд губернатора разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы "Управление", которая уже доказала свою эффективность при реализации национальных проектов и государственных программ. В прошлом году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В текущем году началось подключение российских регионов.

Напомним, что Тюменская область одна из первых участвовала в апробации цифровой управленческой панели. Например, с ее помощью отработали паводки 2024 и 2025 гг. Сформировали дашборд губернатора и свели там всю информацию: региональные контактные центры, актуальные вопросы от населения, статистику по районам и другое. Внесли все исторические данные по гидропостам, чтобы отслеживать уровень воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# IT-технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 01.11.2025Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни
18:41 01.11.2025Проекты в области водоснабжения и водоотведения представили молодые тюменские рационализаторы
18:29 01.11.2025В селе Стрехнино Ишимского округа открыли новый сквер
17:56 01.11.20252 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора