Все регионы России подключились к дашборду губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все 89 субъектов Российской Федерации завершили подключение к федеральной цифровой системе государственного управления – так называемому дашборду губернатора.

Это позволило обеспечить 100-процентный контроль финансирования и исполнения государственных проектов, а также всех федеральных поручений региону в режиме онлайн, сообщается на сайте правительства. Система создана и развивается под кураторством заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Внедрение "дашборда губернатора", по его словам, позволяет существенно повысить эффективность госуправления.

"Мы больше не зависим от разрозненных информационных систем: у нас есть единый источник данных о работе регионов, как для местных властей, так и для федерального центра. Таким образом, в масштабах всей страны мы переходим на цифровой формат взаимодействия, когда каждое управленческое решение принимается на основе объективных данных, в том числе конкретных запросов граждан", – отметил Дмитрий Григоренко.

"Дашборд губернатора" представляет собой централизованную аналитическую панель, на которой отображается актуальная информация по всем ключевым направлениям работы субъектов. В частности, она обеспечивает оперативный доступ к данным о выполнении федеральных поручений, исполнении бюджетов, реализации национальных проектов, строительстве социальных объектов и обращениях граждан, а также даёт информацию о позициях региона в федеральных рейтингах и других задачах субъекта. При этом дашборд может настраиваться под конкретные задачи каждого региона.

"Преимуществом новой системы является предоставление единых и объективных данных для взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти. За счет интеграции дашборда губернатора с системой электронного документооборота аппарата правительства регионы получили прямой доступ к статусу обращений в правительство и нормотворческой деятельности", - отмечено в сообщении.

До конца 2025 года в рамках развития дашборда губернатора запланирован запуск мобильной версии панели для обеспечения еще более оперативного доступа к управленческой аналитике. Вместе с тем планируется реализация специального раздела – сводного экрана, который в режиме онлайн будет аккумулировать все проблемные вопросы и показатели региона. Важно, что каждый такой вопрос будет жёстко привязан к ответственному лицу в регионе, что повысит персональную ответственность за решение возникающих задач.

Дашборд губернатора разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы "Управление", которая уже доказала свою эффективность при реализации национальных проектов и государственных программ. В прошлом году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В текущем году началось подключение российских регионов.

Напомним, что Тюменская область одна из первых участвовала в апробации цифровой управленческой панели. Например, с ее помощью отработали паводки 2024 и 2025 гг. Сформировали дашборд губернатора и свели там всю информацию: региональные контактные центры, актуальные вопросы от населения, статистику по районам и другое. Внесли все исторические данные по гидропостам, чтобы отслеживать уровень воды.