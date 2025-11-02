Тюменцы успевают поучаствовать в викторине "Братских народов союз вековой" до 4 ноября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трёх тысяч участников присоединились к образовательной онлайн-викторине "Союз братских народов навсегда". Она проходит в Тюменской области с 21 октября по 4 ноября. К участию приглашают все желающих: школьников, родителей, учителей, студентов и жителей разных субъектов России.

Организаторами мероприятия выступает региональное отделение Ассамблеи народов России совместно Тюменским индустриальным университетом. Викторина призвана укрепить гражданское единство и сохранить этнокультурное многообразие народов.

По словам председателя регионального отделения ассамблеи Евгения Воробьева, проведение викторины накануне Дня народного единства является знаковым событием, поскольку способствует объединению людей вокруг значимых исторических фактов, героев, культурных традиций и ценностей.

"Викторина действительно объединяет, позволяет нам еще раз вспомнить о важнейших событиях в истории России, о героях и подвигах, о традициях и культуре, о взаимопомощи, патриотизме и любви к Родине. От себя хочу добавить, что все вопросы интересные и познавательные", - сказал он.

Само мероприятие состоит из четырёх тематических блоков: "К Победе шли вместе", "Жить и учиться в России", "Добрые люди – добрые дела", "Важные слова". В каждом из них - вопросы о людях, победе, дружбе, истории и культуре народов России. Здесь же представлены видеоролики от студентов Тюменского индустриального университета, а также комментарии историков и этнографов.

"Наша страна – это уникальный сплав культур, традиций и судеб. На протяжении многих веков бок о бок живут десятки народов, чья дружба, взаимное уважение и общая история создали прочный, неразрывный союз. Эта викторина – возможность проверить свои знания о том богатстве, что нас объединяет: о языках, обычаях, искусстве и символах наших братских народов", - подчеркнула член регионального отделения Ассамблеи народов России, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова.

Пройти викторину можно до 4 ноября включительно по ссылке.