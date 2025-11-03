  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер северный

Горожане могут поддержать Тюмень в народном рейтинге "Город России - 2025"

Общество, 08:52 03 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители областного центра могут поддержать Тюмень в народном рейтинге "Город России - 2025". Голосование продлится до конца декабря. Сейчас Тюмень находится на 13 строчке, набрав более 18 тысяч голосов, пишет "Вслух.ру".

Всего в списке 87 мегаполисов. Процедура не требует регистрации и смс-подтверждений, она бесплатна и без возрастных ограничений. С одного IP-адреса можно голосовать не более одного раза в сутки.

Чтобы поддержать Тюмень, нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, расположить три картинки вертикально и подтвердить выбор.

Среди городов УФО Тюмень лидирует в списке. Екатеринбург на 29 месте, Ханты-Мансийск – на 32, Челябинск – на 35, Курган – на 48, Салехард – на 61. В тройке лидеров – Нальчик, Чебоксары, Курск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# голосование , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 03.11.2025Уникальную операцию на работающем сердце провели врачи ОКБ №1 в Тюмени
09:49 03.11.2025О послеродовой депрессии рассказала тюменский психолог
08:52 03.11.2025Горожане могут поддержать Тюмень в народном рейтинге "Город России - 2025"
19:52 02.11.2025Студенческий фестиваль "Мост дружбы" представит культуру десятка стран

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора