Горожане могут поддержать Тюмень в народном рейтинге "Город России - 2025"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители областного центра могут поддержать Тюмень в народном рейтинге "Город России - 2025". Голосование продлится до конца декабря. Сейчас Тюмень находится на 13 строчке, набрав более 18 тысяч голосов, пишет "Вслух.ру".

Всего в списке 87 мегаполисов. Процедура не требует регистрации и смс-подтверждений, она бесплатна и без возрастных ограничений. С одного IP-адреса можно голосовать не более одного раза в сутки.

Чтобы поддержать Тюмень, нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, расположить три картинки вертикально и подтвердить выбор.

Среди городов УФО Тюмень лидирует в списке. Екатеринбург на 29 месте, Ханты-Мансийск – на 32, Челябинск – на 35, Курган – на 48, Салехард – на 61. В тройке лидеров – Нальчик, Чебоксары, Курск.