Пользователям маркетплейсов дали рекомендации по защите от кибермошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники все чаще стали использовать электронную почту для рассылки фишинговых ссылок, предлагая жертвам призы за активность на маркетплейсах. Чтобы защитить себя, эксперты рекомендуют формировать привычку критически анализировать любые входящие сообщения, содержащие предложения о призах и бонусах. Легитимные маркетплейсы, как правило, не требуют перехода по внешним ссылкам для получения вознаграждений, предпочитая размещать информацию в личном кабинете пользователя.

Специалисты рекомендуют навести курсор на гиперссылку, чтобы увидеть фактический URL-адрес, обращая внимание на малейшие отклонения в написании домена. Кроме того, эксперты советуют установить многофакторную аутентификацию на всех аккаунтах маркетплейсов и платёжных систем, регулярно обновлять программное обеспечение и повышать цифровую грамотность, пишет "КП-Тюмень".

Систематическое информирование о существующих угрозах и методах их распознавания поможет не только защитить себя, но и окружающих, отмечают эксперты.