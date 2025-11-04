  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
Тюменские дошкольники выполнили нормативы ГТО

Спорт, 20:47 03 ноября 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Нормативы ГТО выполнили 30 юных воспитанников детского сада №127 в Тюмени. Они стали частью масштабного спортивного движения, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Ребята показали хорошие результаты в беге, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночном беге 3x10 м.

Спортивное событие позволило юным тюменцам получить незабываемые эмоции и пополнить ряды любителей активного образа жизни.

# ГТО , дошкольники

Актуальные темы

﻿
