Тюменские дошкольники выполнили нормативы ГТО
Нормативы ГТО выполнили 30 юных воспитанников детского сада №127 в Тюмени. Они стали частью масштабного спортивного движения, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.
Ребята показали хорошие результаты в беге, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночном беге 3x10 м.
Спортивное событие позволило юным тюменцам получить незабываемые эмоции и пополнить ряды любителей активного образа жизни.