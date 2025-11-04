Региональный чемпионат по зимнему плаванию стартовал в Тюмени

| Фото: Федерация зимнего плавания Тюменской области | Фото: Федерация зимнего плавания Тюменской области

Региональный чемпионат по зимнему плаванию стартовал в Тюмени на базе центра "АквАйСпорт-Тюмень".

В первый день, 3 ноября, более 180 пловцов приняли участие в заплывах: вольным стилем – 25 м и 100 м; баттерфляем – 25 м; брассом – 50 м и 200 м; эстафетах брассом и вольным стилем – 4×25 м, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Во второй день соревнований, 4 ноября, участников ждут заплывы: вольным стилем – 50, 200, 400, 500, 1000 м; брассом – 25, 100 м; смешанной комбинированной эстафеты – 4×25 м. Также на площадке состоится "День моржа" с массовым обливанием. Торжественное открытие – в 10 часов 30 минут.

"Основная цель нашего мероприятия – развитие массового спорта в регионе, выявление сильнейших спортсменов и присвоение разрядов. Они необходимы для участия в общероссийских спортивных стратах", - прокомментировал председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.