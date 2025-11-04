Тюменский проект "Мой новый друг" помогает адаптироваться детям мигрантов

Фото с официального сайта МАОУ СОШ № 9 города Тюмени Фото с официального сайта МАОУ СОШ № 9 города Тюмени

Проект "Мой новый друг", который реализуется в тюменских школах № 9 и 69, а также в центре "Этнос" при поддержке регионального отделения Ассамблеи народов России, помогает адаптироваться ученикам из семей мигрантов.

Главная сложность для детей-мигрантов – недостаточный уровень знания русского языка, но есть и социальные, бытовые, психолого-педагогические проблемы, отметила автор проекта Ираида Маслова.

Чтобы помочь ребятам адаптироваться в течение учебного года, проводятся уроки "Семейные традиции", на которых школьники знакомятся с культурой народов России, а также дополнительные занятия по русскому языку. Учителя проходят спецподготовку для работы с детьми иностранных граждан. За три года реализации проекта разработан системный план адаптации, включая внеурочную деятельность, сообщает "Тюменская область сегодня".

Например, в школе № 9 проходят уроки о семейных традициях разных народов. Ребята разных национальностей рассказывают одноклассникам об обычаях своих семей. В 4 "Г" классе, где учатся представители восьми национальностей, Амина Васильева поделилась цыганскими традициям. Ее одноклассник Арман Чилингарян отметил, что, несмотря на различия, многие семьи похожи – например, и армяне, и цыгане любят танцы.

Важно строить братские отношения между народами, а не просто проявлять толерантность, подчеркнул председатель регионального отделения Ассамблеи Евгений Воробьев.