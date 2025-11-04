  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменский проект "Мой новый друг" помогает адаптироваться детям мигрантов

Общество, 11:38 04 ноября 2025

Фото с официального сайта МАОУ СОШ № 9 города Тюмени

Проект "Мой новый друг", который реализуется в тюменских школах № 9 и 69, а также в центре "Этнос" при поддержке регионального отделения Ассамблеи народов России, помогает адаптироваться ученикам из семей мигрантов.

Главная сложность для детей-мигрантов – недостаточный уровень знания русского языка, но есть и социальные, бытовые, психолого-педагогические проблемы, отметила автор проекта Ираида Маслова.

Чтобы помочь ребятам адаптироваться в течение учебного года, проводятся уроки "Семейные традиции", на которых школьники знакомятся с культурой народов России, а также дополнительные занятия по русскому языку. Учителя проходят спецподготовку для работы с детьми иностранных граждан. За три года реализации проекта разработан системный план адаптации, включая внеурочную деятельность, сообщает "Тюменская область сегодня".

Например, в школе № 9 проходят уроки о семейных традициях разных народов. Ребята разных национальностей рассказывают одноклассникам об обычаях своих семей. В 4 "Г" классе, где учатся представители восьми национальностей, Амина Васильева поделилась цыганскими традициям. Ее одноклассник Арман Чилингарян отметил, что, несмотря на различия, многие семьи похожи – например, и армяне, и цыгане любят танцы.

Важно строить братские отношения между народами, а не просто проявлять толерантность, подчеркнул председатель регионального отделения Ассамблеи Евгений Воробьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 04.11.2025Тюменский проект "Мой новый друг" помогает адаптироваться детям мигрантов
08:47 04.11.2025Новый ФАП открылся селе Евсино Голышмановского муниципального округа
21:09 03.11.2025Выставку "Культура для Победы" презентовали в тюменском музее
20:08 03.11.2025Реконструкцию пешеходного моста на ул. Мориса Тореза в Тюмени завершат в декабре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора