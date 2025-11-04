Тюменцам напоминают условия отмены занятий в школах в морозную погоду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решения от отмене занятий в школах будут приниматься в Тюменской области в зависимости от температуры воздуха и скорости ветра.

Если скорость ветра превысит 2 м/с, то при -25 градусах отменят очные занятия для учеников 1-4 классов, при -30 градусах – 5-9 классов, при -35 градусах – 10-11 классов. При безветрии – при -30, -35 и -40 градусах соответственно.

Официальные паблики Тюмени и других городов региона будут публиковать информацию об актировке. Если родители решат сами оставить ребенка дома в холодную погоду, то им нужно предупредить классного руководителя, сообщает "Вслух.ру".