Детский творческий конкурс "Твоя Тюмения" завершился в регионе

Победителей IV регионального детского конкурса "Твоя Тюмения" наградили в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

В этом сезоне в конкурсе приняли участие 687 ребят. До финала дошли 392 работы, а победителями стали 42 автора. Лучшие произведения участников вошли в специальный литературный сборник, сообщает "Тюменская область сегодня".

Заместитель директора библиотеки Марина Егорова отметила, что команда организаторов каждый год стремится сделать конкурс уникальным. В 2025 году, приуроченном к 80-летию Великой Победы и региональному Году героев, появилась новая номинация – "Наследие героев". Ее участники представили поэтические работы о героях Великой Отечественной войны и наших современниках.

Большой интерес вызвала номинация "Книжная иллюстрация". Ребята создавали рисунки к произведениям тюменских авторов. Наиболее удачные работы были представлены на выставке в библиотеке.

Поэт, член Союза писателей России Екатерина Володина обратила внимание на особенно высокий уровень работ в этом году – порой разница между первым, вторым и третьим местом составляла всего один балл.

На церемонии награждения присутствовали представители департамента культуры, писатели, художники, а также ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко, который поделился, что работы участников произвели на него глубокое впечатление.