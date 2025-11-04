  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Детский творческий конкурс "Твоя Тюмения" завершился в регионе

Общество, 16:31 04 ноября 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Победителей IV регионального детского конкурса "Твоя Тюмения" наградили в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

В этом сезоне в конкурсе приняли участие 687 ребят. До финала дошли 392 работы, а победителями стали 42 автора. Лучшие произведения участников вошли в специальный литературный сборник, сообщает "Тюменская область сегодня".

Заместитель директора библиотеки Марина Егорова отметила, что команда организаторов каждый год стремится сделать конкурс уникальным. В 2025 году, приуроченном к 80-летию Великой Победы и региональному Году героев, появилась новая номинация – "Наследие героев". Ее участники представили поэтические работы о героях Великой Отечественной войны и наших современниках.

Большой интерес вызвала номинация "Книжная иллюстрация". Ребята создавали рисунки к произведениям тюменских авторов. Наиболее удачные работы были представлены на выставке в библиотеке.

Поэт, член Союза писателей России Екатерина Володина обратила внимание на особенно высокий уровень работ в этом году – порой разница между первым, вторым и третьим местом составляла всего один балл.

На церемонии награждения присутствовали представители департамента культуры, писатели, художники, а также ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко, который поделился, что работы участников произвели на него глубокое впечатление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 04.11.2025Тюменская область отпраздновала День народного единства
18:05 04.11.2025Сила в единстве: "Боевой кадровый резерв" на празднике "Народов много - Родина одна"
16:31 04.11.2025Детский творческий конкурс "Твоя Тюмения" завершился в регионе
15:51 04.11.2025Фестиваль "Мост культур" объединил сотни иностранных студентов Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора