Размер туристического налога в Тюмени и Тобольске составит 2 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 % составит размер туристического налога в Тюмени и Тобольске. Платеж будет включен в стоимость проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха, санаториях. Об этом сообщили на заседании общественного совета управления ФНС России по Тюменской области.

Туристический налог будет действовать с 1 января. Решение о его введении принято на заседаниях Тюменской и Тобольской гордумы еще в октябре.

Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан.

Оксана Корнеенкова