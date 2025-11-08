  • 8 ноября 20258.11.2025суббота
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Размер туристического налога в Тюмени и Тобольске составит 2 %

Экономика, 19:22 08 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 % составит размер туристического налога в Тюмени и Тобольске. Платеж будет включен в стоимость проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха, санаториях. Об этом сообщили на заседании общественного совета управления ФНС России по Тюменской области.

Туристический налог будет действовать с 1 января. Решение о его введении принято на заседаниях Тюменской и Тобольской гордумы еще в октябре.

Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 08.11.2025Размер туристического налога в Тюмени и Тобольске составит 2 %
10:03 08.11.2025Жители Тюменской области оформили более 12 тысяч самозапретов на кредиты за месяц
15:26 07.11.202590 конструктивов отремонтировали в тюменских многоквартирниках в октябре
15:15 07.11.2025В Тюменской области растут выдачи "Семейной ипотеки"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора