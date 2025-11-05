Делегация Тюменской области участвует в форуме "Россия — спортивная держава"
Делегация Тюменской области участвует в XIII Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". Событие проходит в Самаре, сообщает информационный центр правительства региона.
Регион представляют руководители государственных и региональных органов власти, учреждений в сфере физической культуры и спорта, а также специалисты профильных организаций.
Участники обсуждают различные темы — от развития корпоративного спорта до внедрения искусственного интеллекта в спортивную отрасль.
“Сегодня слушали доклады о спортивных проектах субъектов страны, многие из которых также успешно действуют и на территории Тюменской области. Прекрасная возможность обсудить с коллегами их реализацию и сравнить подходы", – сказала начальник отдела спортивных программ департамента физической культуры и спорта Тюменской области Надежда Бекишева.
Международный спортивный форум завершится 7 ноября.