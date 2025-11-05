  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Делегация Тюменской области участвует в форуме "Россия — спортивная держава"

Общество, 19:44 05 ноября 2025

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Делегация Тюменской области участвует в XIII Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". Событие проходит в Самаре, сообщает информационный центр правительства региона.

Регион представляют руководители государственных и региональных органов власти, учреждений в сфере физической культуры и спорта, а также специалисты профильных организаций.

Участники обсуждают различные темы — от развития корпоративного спорта до внедрения искусственного интеллекта в спортивную отрасль.

“Сегодня слушали доклады о спортивных проектах субъектов страны, многие из которых также успешно действуют и на территории Тюменской области. Прекрасная возможность обсудить с коллегами их реализацию и сравнить подходы", – сказала начальник отдела спортивных программ департамента физической культуры и спорта Тюменской области Надежда Бекишева.

Международный спортивный форум завершится 7 ноября.

