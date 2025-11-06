  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Двор из Нижней Тавды участвует в федеральном конкурсе

Общество, 12:31 06 ноября 2025

Фото: moydom.er.ru

Двор дома №1 ул. Андрея Козлова с. Нижняя Тавда участвует во Всероссийском конкурсе "Лучший дом. Лучший двор". Жители небольшого дома очень дружны: проводят субботники, ухаживают за деревьями и цветами, привлекают детей к благоустройству, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

"Успех благоустройства во многом зависит от активности жителей. Совместные усилия в поддержании чистоты, участие в озеленении, организация мероприятий — всё это формирует чувство общности и ответственности за своё пространство. Когда жители воспринимают двор как общее достояние, он становится по-настоящему уютным", - отметили активисты в конкурсном эссе.

moydom.er.ru | Фото: moydom.er.ru

От Тюменской области в конкурсе заявлено пока 16 домов. Самые активные собственники живут в Нижней Тавде, Бердюжье, в Центральном округе и двух ямальских микрорайонах Тюмени. Шанс представить свой дом и побороться за призы от организаторов есть у каждого. Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября.

Заявку можно подать здесь. Для того, чтобы подать заявку собственникам нужно собрать фотографии дома или двора, приложить публикацию в СМИ, если такая была, написать эссе на одну страницу, в котором обосновать, почему именно ваш дом или двор заслуживает победы. После загрузки файлов на портал и модерации, можно будет голосовать.

Отметим, что победителей выберут по итогам народного голосования. Поддержать тюменских кандидатов можно, отфильтровав заявки по региону.

III Всероссийский Конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации федерального проекта "Единой России" "Школа ЖКХ" при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и ФРТ.

