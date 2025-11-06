  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Концертный зал в Тобольске на 716 зрительских мест достроят в 2027 году

Общество, 12:42 06 ноября 2025

скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области | Фото: скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области

Концертный зал в подгорной части Тобольска на 716 зрительских мест достроят в 2027 году. Общая площадь возводимого здания превышает 10,5 тыс. кв. м, на которых расположатся зрительская зона с входной группой, двухуровневое фойе со вторым светом, гардероб, зрительный зал со сценой-эстрадой и балконом, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Предусмотрены помещения для творческого и административно-хозяйственного персонала, обслуживания эстрады. Есть также репетиционный зал, оперативный студийный комплекс, два класса для хореографии с сопутствующими помещениями: раздевалками, душевыми.

Перед зданием концертного зала расположится большая площадь, на которой может будет проводить крупные мероприятия, в числе региональный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Проект реализует правительство региона совместно с компанией СИБУР.

Ранее во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что за шесть лет в регионе по нацпроекту отремонтировали 22 объекта культуры.

