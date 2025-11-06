Сибирская спа-молекула, ишимский пряник и мошкаринский мед – победители конкурса тюменских предпринимателей

фото Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" фото Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Итоги конкурса на лучшую идею наименования места происхождения товара, географического указания и товарного знака подвели в Тюменской области.

Он прошел впервые в рамках реализации "Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года", проектов партии "Единая Россия" "Выбирай своё" и "Путешествие в сказку Петра Павловича Ершова "Конек-горбунок".

На встрече в Тюменской областной думе конкурсанты провели презентацию и обосновали, почему остановили выбор на том или ином наименовании своей продукции. В номинации "Товарный знак" диплом получила Анастасия Носырева, ее компания производит инновационные коллекции бомбочек для ванн с уникальным дизайном, продвигающим тюменскую идентичность. Ее продукция называется "Сибирская спа-молекула".

Оксана Васильева стала обладателем диплома в номинации "Наименование места происхождения товара". Она изготавливает гастрономический сувенир под названием "Ишимский пряник". Предприниматель сообщила, что каждый пряник делает вручную, ее вдохновляет культура и природа Ишима и Ишимского муниципального округа.

В номинации "Географическое указание" диплом вручили Ильдару Идрисову за "Мошкаринский мед". В этом названии отражена уникальность территории, где мед был собран - пасеки природного заказника Мошкаринского в Ялуторовском муниципальном округе.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, координатор регионального партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова „Конек-горбунок“" Андрей Артюхов рассказал: "Как председатель жюри высказал предложение: уделить внимание продвижению бренда "Конек-горбунок", что будет способствовать развитию туризма в Тюменской области".

Депутат Тюменской областной думы, руководитель партийного проекта "Выбирай своё" в регионе Владимир Ульянов обратился к конкурсантам: "Желаю вам успехов, пусть ваш товар будет востребован. Уверен, что нужно помогать отечественному производителю. Наша общая задача — переломить психологию покупателя, чтобы он обратил внимание не на импорт, а на наши товары".

Модератором мероприятия выступил руководитель центра патентной аналитики Тюменского агентства инноваций Дмитрий Новицкий. Свои рекомендации участникам конкурса дали эксперты — члены жюри: директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Александр Горлатов, гендиректор Агентства инноваций Денис Неустроев, гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.