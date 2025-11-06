  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Сибирская спа-молекула, ишимский пряник и мошкаринский мед – победители конкурса тюменских предпринимателей

Общество, 13:26 06 ноября 2025

фото Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Итоги конкурса на лучшую идею наименования места происхождения товара, географического указания и товарного знака подвели в Тюменской области.

Он прошел впервые в рамках реализации "Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года", проектов партии "Единая Россия" "Выбирай своё" и "Путешествие в сказку Петра Павловича Ершова "Конек-горбунок".

На встрече в Тюменской областной думе конкурсанты провели презентацию и обосновали, почему остановили выбор на том или ином наименовании своей продукции. В номинации "Товарный знак" диплом получила Анастасия Носырева, ее компания производит инновационные коллекции бомбочек для ванн с уникальным дизайном, продвигающим тюменскую идентичность. Ее продукция называется "Сибирская спа-молекула".

Оксана Васильева стала обладателем диплома в номинации "Наименование места происхождения товара". Она изготавливает гастрономический сувенир под названием "Ишимский пряник". Предприниматель сообщила, что каждый пряник делает вручную, ее вдохновляет культура и природа Ишима и Ишимского муниципального округа.

В номинации "Географическое указание" диплом вручили Ильдару Идрисову за "Мошкаринский мед". В этом названии отражена уникальность территории, где мед был собран - пасеки природного заказника Мошкаринского в Ялуторовском муниципальном округе.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, координатор регионального партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова „Конек-горбунок“" Андрей Артюхов рассказал: "Как председатель жюри высказал предложение: уделить внимание продвижению бренда "Конек-горбунок", что будет способствовать развитию туризма в Тюменской области".

Депутат Тюменской областной думы, руководитель партийного проекта "Выбирай своё" в регионе Владимир Ульянов обратился к конкурсантам: "Желаю вам успехов, пусть ваш товар будет востребован. Уверен, что нужно помогать отечественному производителю. Наша общая задача — переломить психологию покупателя, чтобы он обратил внимание не на импорт, а на наши товары".

Модератором мероприятия выступил руководитель центра патентной аналитики Тюменского агентства инноваций Дмитрий Новицкий. Свои рекомендации участникам конкурса дали эксперты — члены жюри: директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Александр Горлатов, гендиректор Агентства инноваций Денис Неустроев, гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов , Владимир Ульянов , конкурс , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 06.11.2025Почти 600 кубометров снега вывезли с улиц Тюмени за сутки
13:26 06.11.2025Сибирская спа-молекула, ишимский пряник и мошкаринский мед – победители конкурса тюменских предпринимателей
13:15 06.11.2025В Сургутском районе после капремонта открылся музей природы и человека имени Александра Ядрошникова
12:53 06.11.2025Участникам СВО спишут долги по кредитам до 10 млн рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора