Более 700 метров сетей водоснабжения обновили в Викуловском округе

Экономика, 17:05 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 м трубопроводов для нужд водоснабжения заменили на территории Викуловского округа.

Работы шли в трех сельских плоселениях: на ул. Энгельса в с. Балаганы, на ул. 60 лет СССР и Заречной в Калинино и на ул. Гагарина в Коточигах. Ремонт выполнен силами местного ООО "ЖКХ "Викуловское", сообщает администрация муниципалитета.

# Викуловский округ , водоснабжение

