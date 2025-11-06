300 пациентов приняли в травматологическом отделении ОКБ № 2 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 человек обратились за помощью в травматологический пункт ОКБ № 2 5 ноября - в три раза больше, чем обычно, сообщает инфоцентр областного правительства. Напомним, в связи с высокой посещаемостью время работы травмпунктов в пяти поликлиниках города было продлено до 23 часов.

"Жители Тюмени могут получить медицинскую помощь при ушибах в любой поликлинике города, независимо от прикрепления. Врачи окажут необходимую помощь, проведут осмотр и дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Обращайтесь за помощью сразу! Не ждите окончания рабочего дня! Чем раньше врач осмотрит ушиб, тем быстрее и эффективнее пройдёт лечение, а риск осложнений будет минимальным", - отметили в областном департаменте здравоохранения.

Травматологи напомнили тюменцам основные правила безопасности во время гололедицы: выбирать устойчивую обувь с четким рельефным протектором вместо каблуков и кроссовок, передвигаться по скользким участкам мелкими шагами, не разговаривать во время ходьбы по мобильному телефону, на лестницах и при выходе из общественного транспорта держаться за поручни. Также можно использовать специальные накладки на обувь с острыми шипами или трость.