Боевой опыт помогает в работе сотруднику службы судебных приставов тюменцу Михаилу Толстогузову

Общество, 16:54 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеран СВО, начальник отделения оперативного дежурства, старший лейтенант внутренней службы УФССП по Тюменской области Михаил Толстогузов рассказал о применении на службе опыта, полученного в ходе участия в специальной военной операции. На пресс-конференции в честь 160-летия ведомства, которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 6 ноября, он поднял вопрос и о важности воспитательного процесса среди молодежи силами ветеранов СВО.

Офицер подчеркнул значимость полученных навыков и ценностей, которыми он делится с коллегами и молодыми людьми. По его мнению, участие в СВО укрепило дух и способствовало формированию правильного понимания долга и ответственности.

"Навыки, приобретенные в ходе спецоперации, позволяют не только эффективно выполнять профессиональные обязанности, помогать подчиненным и товарищам, но и доносить до школьников и студентов мысль о ценности мирного неба над головой и бережном отношении к нашей Родине", – сказал Михаил Толстогузов.

Важное значение, добавил он, приобретает общение с подростками, особенно на уроках мужества и других мероприятиях патриотической направленности. Именно там молодые люди получают представление о настоящих героях, служащих Отечеству и защищающих его интересы. А также учатся переосмыслению каких-то вещей.

"У нас тут все хорошо, мы многого не ценим. А школьники и студенты, которые находятся там, мечтают о том, что мы принимаем как само собой разумеющееся: мирных буднях и спокойствии.

По словам Михаила Толстогузова, истории, рассказанные участниками спецоперации, в том числе Героями России, оказывают глубокое влияние на формирование мировоззрения и гражданского сознания новых поколений тюменцев.

Напомним, участников специальной военной операции освободят от выплат по кредитам, включая ипотеку и автокредиты, совокупно не превышающим десяти миллионов рублей.

Инна Кондрашкина

# ветераны СВО , патриотическое воспитание , УФССП России по Тюменской области

