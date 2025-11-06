Уникальные неразрывные соединения для трубопроводов производит завод в Тюмени

Уникальные неразрывные соединения для соединения полимерных трубопроводов со стальными или с запорной арматурой выпускают на тюменском трубном заводе "Сибгазаппарат" группы "Полипластик". Производство продукции стартовал в 2025 году. Спрос на НСПС есть как в нефтегазовой отрасли, где их используют при строительстве систем газораспределения, так и в ЖКХ.

Продукцию представили журналистам региональных СМИ во время пресс-тура на предприятие 6 ноября.

"Это направление очень востребовано на рынке. Мы стараемся удовлетворять спрос не только в Уральском и Сибирском федеральных округах, но и в Татарстане. Так как сети изношенные, то наше соединение полиэтилен-сталь, позволяет локально производить ремонты без остановки глобального километража сетей водоснабжения и газоснабжения", - рассказал директор ООО "Трубный завод "Сибгазаппарат" Сергей Макаревич.

Еще одна особенность тюменских соединений – широкий диапазон диаметров – от 32 мм до 1,4 тыс. мм. На предприятии провели модернизацию, установили высокотехнологичное прессовое оборудование для серийного производства соединительных деталей.

Тюменский завод является участником Нефтегазового кластера Тюменской области и пользуется мерами поддержки, которые действуют в регионе для бизнеса. По словам Сергея Макаревича, это позволяет выстраивать стратегию развития, разрабатывать новые продукты. Так, в 2024 г. на заводе запустили первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб полифеброн. В 2025 году предприятие уже отгрузило около 25 км таких труб.

По оценке директора департамента инвестиционной политики и господдержке предпринимательства Тюменской области Анатолия Картухина, важно и научное развитие, которое стимулирует появление инновационной продукции.

"Здесь важны наука, которая вложена в продукт, а второе – это сырье, которое используется. Добываемые углеводороды на Севере Тюменской области перерабатываются на тобольском предприятии СИБУРа и, попадая на завод из него получают готовый продукт. Его используют в разных сферах: классические – ЖКХ и жилищное строительство, новая – нефтегазовый рынок. 279 человек работают на заводе. С точки зрения поддержки мы видим, что группа большая и самодостаточная, но в продвижении мы оказываем всю необходимую поддержку", - уточнил директор департамента.

Еще ряд возможностей у предприятия есть в рамках Ассоциации "Нефтегазовый кластер". В том числе и промышленный кэшбэк, когда вертикально-интегрированная нефтегазовая компания может получать до 5 % кэшбэка, приобретая продукцию или услугу у резидентов Тюменской области.

Отметим, за девять месяцев 2025 г. завод произвел более 20,6 тыс. т продукции. Действуют 15 технологических линий общей производственной мощностью до 40 тыс. т полимерной трубной продукции в год. В ассортименте более 100 видов продукции, основные - полимерные трубы для водоснабжения, водоотведения, газораспределения, защиты кабеля и нефтяной промышленности, полиэтиленовые колодцы, фитинги, неразъемные соединения полиэтилен-сталь.

Оксана Корнеенкова