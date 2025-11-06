  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Александр Моор принял участие в стратегической сессии с муниципальными депутатами

Губернатор, 16:59 06 ноября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Стратегическую сессию с муниципальными депутатами провели в региональном Штабе общественной поддержки "Единой России". Участие в ней принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева 2025 год объявлен Годом муниципального депутата. По словам Александра Моора, это логичное и верное решение, ведь муниципальные депутаты – самые близкие к людям представители власти.

“Они ведут постоянный диалог с жителями, знают и понимают потребности избирателей, могут оперативно реагировать на возникающие проблемные вопросы”, – написал он в Telegram-канале.

По итогам прошедших выборов в органы местного самоуправления “Единая Россия “ ещё раз подтвердила свой авторитет. Муниципальный депутатский корпус в целом по региону обновился на 53,9%, при этом кандидаты от этой партии получили 349 из 374 мандатов.

В числе наших товарищей, победивших на выборах, есть и люди, ставшие депутатами впервые. В том числе – 17 ветеранов специальной военной операции. Поддержать их, помочь активно включиться в работу, поделиться опытом и успешными практиками – первоочередная задача, подчеркнул Моор.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Участники стратегической сессии выдвинули ряд предложений, направленных на повышение эффективности работы муниципального депутатского корпуса. Самые популярные из них направят в Центральный исполнительный комитет партии. Губернатор уверен, они будут полезны для большой команды.

# Александр Моор , депутаты

