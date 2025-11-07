  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
Тюменцев предупреждают о гололеде на дорогах

Общество, 18:35 07 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гололедица ожидается на автомобильных дорогах и тротуарах Тюменской области 9 ноября. Днем 10 ноября в отдельных районах - ветер порывами до 18 м/с, метель, сообщает пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.

Подрядные организации Уралуправтодора ведут на федеральных трассах превентивную обработку во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

Автовладельцев просят не препятствовать работе дорожной техники, быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

