В Тюмени в ДТП погиб человек

Происшествия, 12:17 08 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

89-летнего пенсионера насмерть сбили на ул. Республики в Тюмени 7 ноября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, водитель на автомобиле Honda не заметил его вовремя. Дедушка получил тяжелые травмы, позже скончался.

Обстоятельства ДТП выясняются.

﻿

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

