С культурой разных народов Кавказа познакомили тюменцев на концерте “В ритме единства”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт “В ритме единства” состоялся в ДК “Нефтяник” в Тюмени 8 ноября. Событие организовано в честь Дня народного единства.

Артисты представили 11 номеров, каждый из которых представлял ту или иную национальность. Зрителей ждало настоящее путешествие по Кавказу с артистами в ярких костюмах и платьях. Фактами о разных народах делилась ведущая концерта Дарья Чехомова.

Перед зрителями выступили артисты школы кавказского танца “Цеква” и “Огни”. Всего в этих коллективах, которым в 2025 году исполняется десять лет, танцуют около 200 человек.

“В программу вошло много наших номеров. Нашему коллективу скоро исполнится десять лет, поэтому показываем многое из старого. Также будут три премьеры. Номера знакомят с разными национальностями народов Кавказа. Хотели продемонстрировать многообразие культур, что все не сводится к одной лезгинке”, – рассказала руководитель школы кавказского танца “Цеква” Анастасия Кукава.

Как отмечает она, в обоих коллективах занимаются люди разных национальностей и разного возраста. Так, на сцену вышли артисты от семи лет. В коллективах занимается немало взрослых, для которых танец стал хобби.

Зрители были восхищены кумыкским, аварским, чеченским танцами, азербайджанским “Белым цветком”. Грузинский "Казбегури", исполненный молодыми мужчинами, вызвал овации у собравшихся.

"Для нас, как для кавказского коллектива, очень важен День народного единства. Вся наша концепция – про объединение народов. Мы все едины, стремимся к общей цели, миру, творчество. В нашем коллективе танцуют дети и взрослые разных национальностей: есть много русских ребят, и татар, и башкир. Конечно, хочется, чтобы зрители ощущали сопричастность к тому, что мы делаем", — заключила Анастасия Кукава.

Инна Пахомова