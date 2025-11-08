Тюменцы отправили в детский дом Краснодона школьные принадлежности и канцелярию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Канцелярию, школьные принадлежности, новые рюкзаки, игрушки, гигиенические средства собрал Союз женщин России и региональной центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" для детского дома в Краснодоне, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы познакомились с учреждениями еще в декабре 2024 года и продолжаем вместе с общественными организациями, школами и жителями Тюменской области делать жизнь ребят лучше, собирая помощь, которая им действительно необходима", - рассказала автор инициативы, старший методист центра "Аванпост" Александра Патрушева.

Гуманитарный груз уже передан воспитанникам Краснодонского комплекса "Забота". Следующий сбор для детских домов, расположенных в присоединенных регионах нашей страны, запланирован уже к Новому году.