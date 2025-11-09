Экономист рассказал тюменцам, как выгодно сделать покупки на распродажах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реальную выгоду от покупок в период распродаж можно получить, приобретая несезонные товары. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

"Как говорится, готовь сани летом! Например, во время осенних распродаж значительные скидки часто предлагаются на товары летнего ассортимента", - подчеркнул доцент.

Он советует заранее составить список необходимых товаров и определить для них четкий бюджет. Это поможет избежать спонтанных решений. Также важно сравнивать цены в разных магазинах, так больше шансов выгодно приобрести необходимое.

Кроме того, необходимо пользоваться программами лояльности и промокодами, пишет "КП-Тюмень".