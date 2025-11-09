  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
Мастер-классы и экскурсии провели тобольские музейщики в "Ночь искусств"

Общество, 19:51 09 ноября 2025

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Мастер-классы и экскурсии провели сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в "Ночь искусств". Мероприятия были приурочены ко Дню народного единства и проходили под девизом "В единстве культур – сила народа".

В Крапивной мастерской "Гостиного двора" прошел мастер-класс "Рожок из бересты". Посетителей познакомили с историей происхождения народных музыкальных инструментов, их изготовлением и применением в народных праздниках и обрядах, а также научили изготовлению простейшего музыкального инструмента – рожка из бересты.

Там же в Палатах сибирского воеводы посетители участвовали в мероприятии "Извольте чаю откушать". Кроме знаний о традициях купеческого чаепития и чайного этикета в Сибири, участники смогли сами расписать чайную чашку в технике витражной росписи.

В Музее сибирского предпринимательства участники другого интерактива "Как купец дочь готовил под венец" познакомились с традициями формирования приданого невесты, создания тёплой атмосферы в купеческой семье, со свадебными обрядами, и приняли участие в тематический играх.

Не менее насыщенная программа ждала в Доме мастеров. Участники мастер-классов учились технике изготовления значков и расписывали их в тематике сибирской природы или городских достопримечательностей; создавали уникальные художественные магниты, брелоки в технике "мокрое валяние" из шерсти, глиняные свистульки, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

# Ночь искусств , Тобольский кремль

