Тюменцы расширяют сотрудничество с Дальним Востоком в сфере строительства

Новые перспективы для сотрудничества появились после визита делегации Строительно-индустриального Тюменской области в Приморский и Хабаровский края. Представители компаний провели раунд переговоров, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Развитие экономического взаимодействия со строительным комплексом Дальнего Востока открывает новые перспективы для кооперации и развития сотрудничества предприятий и масштабирования модели "Строительно-индустриального кластера" на дальневосточные регионы", - сказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова

В ходе визита прошли встреча тюменцев с представителями Промышленно-строительного кластера и министерства строительства Хабаровского края; презентация компаний-участников "Строительно-индустриального кластера"; b2b-переговоры со строительными организациями и производителями.

Добавим, в Строительно-индустриальный входят более 85 компаний из разных регионов страны.