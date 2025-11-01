  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Ялуторовские врачи спасли роженицу и ребенка после отслойки плаценты

Общество, 16:10 12 ноября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Экстренная операция помогла спасти жизнь роженице и ребенку в Областной больнице № 23 в Ялуторовске. Пациентка поступила по скорой в критическом состоянии, счет шел уже на минуты, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Беременность далась ей непросто: изначально у женщины диагностировали бесплодие, пришлось прибегнуть к методу экспракорпорального оплодотворения. На протяжении всего срока она наблюдалась в женской консультации Перинатального центра Тюмени, там же должны были быть плановые роды.

"Такие пациентки обычно рожают в перинатальных центрах. Отслойка плаценты – прямая угроза жизни матери и ребенка", - рассказала заместитель главврача, врач акушер-гинеколог ОБ № 23 Наталья Васильева.

Экстренное кесарево сечение прошло успешно, малыш родился с весом 2 тыс. 980 г. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

# здравоохранение , Ялуторовск

