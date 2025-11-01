Тюменская область внесла предложения по улучшению системы ГИС ЖКХ

Предложения от Тюменской области по донастройке системы ГИС ЖКХ озвучил заместитель губернатора региона Павел Перевалов на заседании Совета Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса 12 ноября. Встречу провел первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Государственной информационной системой ЖКХ в настоящее время пользуются около 14 млн россиян. Главная цель ГИС ЖКХ — создание удобного инструмента взаимодействия всех участников сферы, обеспечение прозрачности и общей доступности информации.

Среди проблем, отмеченных субъектами РФ, первый вице-спикер СФ выделил отсутствие возможности разместить протокол общего собрания собственников, если не было размещено сообщение о проведении такого собрания в установленный срок.

Тюменская область серьезно вовлечена в работу с системой ГИС ЖКХ. На сегодняшний день, как сообщил по видеоконференцсвязи Павел Перевалов, в ней зарегистрировано более 200 тыс. объектов жилищного фонда, все органы власти местного самоуправления. Свою деятельность осуществляют свыше 300 управляющих компаний, более 300 ТСЖ, около 100 ресурсоснабжающих организаций.

Павел Перевалов озвучил предложения по улучшению работы ГИС ЖКХ. Так, по его словам, на сегодняшний день система накапливает гигантские объемы информации, в связи с этим необходимо развитие встроенных функций для глубокого анализа. Существующие в ГИС ЖКХ отчеты пока не дают таких возможностей.

“Хотелось бы иметь агрегированные отчеты для регионов, систему предиктивной аналитики, которая, например, могла бы прогнозировать аварийные ситуации на основе данных об износе и данных о ранее проведенных работах. Это было бы очень важным подспорьем в работе в регионе”, – сказал он.

Также заместитель главы региона попросил обратить внимание на то, что сейчас поставщики информации размещают данные в ГИС ЖКХ, но при этом не имеют встроенных инструментов для самостоятельной проверки и корректности размещаемой информации и ее полноты. Это повышает риски ошибок. По мнению Павла Перевалова, необходимо внедрить функционал, позволяющий поставщикам самостоятельно проверять качество своих данных перед публикацией.

Кроме того, он высказался о необходимости единой методологии рейтинга управляющих организаций на основе ключевых показателей как раз ГИС ЖКХ.

Полезнейшим нововведением Павел Перевалов назвал обязанность по размещению информации о состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включая результаты обследования, эксплуатационного контроля и мониторинга, которая вводится с 1 марта 2026 года. Как считает заместитель губернатора Тюменской области, чтобы этот инструмент заработал в полную силу, уже сейчас необходимо создать в ГИС ЖКХ централизованное цифровое хранилище для всей технической документации на многоквартирные дома. Это исключит потерю данных, например, при смене управляющей компании и обеспечит быстрый доступ ко всем данным в ходе ремонта, экспертиз и других действий.

Павел Перевалов озвучил предложение по электронному голосованию и работе, связанной с внесением детализированных отчетов по капитальному и текущему ремонту.

“Система развивается, объем данных, растет, увеличивается количество контрагентов, которые хотели бы получать данные из системы, и в том числе загружать информацию туда. Это говорит о том, что действительно есть потребность в данной системе. Перед разработчиками стоят технические задачи, они постоянно в этом направлении трудятся и совершенствуются”, – заключил Владимир Якушев.

Предложения, поступившие из регионов, возьмут в работу. Работа по модернизации ГИС ЖКХ будет продолжена. Доработкой системы сенаторы и представители Минстроя займутся сообща.

Инна Пахомова