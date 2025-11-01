  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Противогололедную обработку улиц проводят в Тюмени

Общество, 17:16 13 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Тюменские дорожники проводят противогололедную обработку и уборку улиц. В работе 13 ноября задействованы порядка 358 единиц спецтехники, из них: 143 подметальных трактора, 77 КДМ. Также на тюменских улицах задействовано 370 дорожных рабочих, сообщили в городской администрации.

В частности, дорожники организуют механизированное прометание пешеходных зон. Если требуется, то производится ручная доработка сечками, после этих мер поверхность обрабатывается отсевом гранитной крошки. Особое внимание уделяется остановочным пунктам, подходам к пешеходным переходам, школам, больницам.

В рамках подготовки к зиме специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проверяют готовность подрядной организации: наличие спецтехники, количество противогололедного материала. В этом сезоне только отсева гранитной крошки заготовлено 17 тонн. Она будет применяться на объектах профильного департамента, в городских управах также имеется её запас.

﻿

Для предотвращения гололедицы используются несколько видов материалов. Химические - галит и "Бионорд" - применяются на проезжей части дозированно и в минимальном количестве. Фрикционный, это отсев гранитной крошки, задействуют на пешеходных зонах. Комбинированный материал, который получается путем смешивания отсева гранитной крошки с химическим типом ПГМ, применяют в сильные морозы.

После рассыпания реагентов на проезжей части и тротуарах осуществляется прометание с формированием снежных валов и куч. Далее специалисты подрядной организации собирают их и вывозят на снежный полигон, где происходит процесс таяния. В летний период весь мусор, который образовался после таяния снега, вывезенного с городских территорий, собирается подрядчиком и увозится на полигон ТБО, где утилизируется.

# гололед , уборка улиц

