Выставка-конкурс изделий народного творчества состоялась в Ялуторовске

Общество, 19:51 13 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставка-конкурс изделий народного творчества состоялась в Ялуторовске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Событие провели в рамках регионального проекта "Инклюзивное рукоделие" на грант губернатора Тюменской области.

В Центре национальных культур мастера презентовали работы, выполненные как в традиционных, так и в современных техниках.

Конкурсантов приветствовала заместитель главы города Ольга Губачева. Она подчеркнула роль некоммерческого сектора в развития проектных инициатив. Член Общественной палаты Тюменской области Тимур Нигматуллин отметил значимость сохранения и развития традиционных народных промыслов.

﻿

Победителями конкурса в номинации "Вязание и плетение" стали Татьяна Ларина, Любовь Тюленева, Тамара Ушакова.

В номинации "Лоскутное шитье и аппликация" первое место присудили Виктории Шадеркиной, второе – Татьяне Гожуловской, третье – Серафиме Москвиной.

Первое место в номинации "Шитье и вышивание" завоевала Анна Лозямова. Второе досталось Светлане Тарасовой, третье – Ольге Лошкиной.

Организаторами выступили АНО "Вдохновение", клуб ЮНЕСКО "Сибирские золотошвеи", Общественная палата Тюменской области и администрация Ялуторовска.

# конкурс , творчество , Ялуторовск

