Численность жителей Тюмени превысит 900 тысяч к концу 2029 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост числа жителей областного центра прогнозируют в администрации Тюмени в ближайшие три года. Согласно представленному проекту городского бюджета, к концу 2026 года в Тюмени будет проживать 885 тыс. человек, 2027 года - 892,5 тыс., 2029 года - 900,2 тыс.

При этом уровень безработицы снизится - с 0,20% до 0,17%, пишет Вcлух.ру.

Отметим, что по итогам 2024 года численность жителей Тюмени составила 866,6 тыс. человек. Ожидается, что к концу 2025 она увеличится еще не менее чем на 10 тыс. По данным городского ЗАГСа, за 10 месяцев года в областном центре родились 9 тыс. 862 малыша.