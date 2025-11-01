Тюменских предпринимателей приглашают обсудить инклюзивное трудоустройство
Предпринимателей Тюменской области приглашают на инклюзивный форум "Открыто для всех", который пройдет 24-25 ноября в Москве.
Форум организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. В программе — более 20 дискуссий по ключевым темам: "Создание безбарьерной среды", "Инклюзивное трудоустройство" и другим.
Участники форума получат возможность найти партнеров и единомышленников среди представителей федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
Предприниматели смогут поделиться своими достижениями и услышать опыт коллег из разных регионов России, а также
ознакомиться с технологическими решениями в сфере реабилитационной индустрии.
Отметим, что форум даст старт региональной неделе инклюзии, которая пройдет по всей стране с 24 по 30 ноября.
Проект "Открыто для всех" объединяет более 1 тыс. 500 компаний, которые с 2022 года трудоустроили 6тыс. человек с инвалидностью и адаптировали более 8 тыс. товаров и услуг.
Подробности и регистрация по ссылке.