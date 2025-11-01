  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Расширенный пакет льгот предусмотрен в Тюменской области для ветеранов труда

Общество, 17:53 16 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расширенный пакет льгот предусмотрен в Тюменской области для ветеранов труда после достижения пенсионного возраста. В регионе ветераны труда имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, полную компенсацию проезда в городском и пригородном транспорте, а также возмещение затрат на изготовление и ремонт зубных протезов.

Компенсация оплаты ЖКУ также относится к региональным полномочиям, пишет издание tmn.aif.ru. Большинство субъектов РФ устанавливают ее в размере 50% от фактически понесенных расходов на коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади жилья.

"Расчет производится исходя из тарифов, действующих в конкретном регионе, - рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. - Ключевой особенностью системы является то, что ежемесячные денежные выплаты устанавливаются исключительно на региональном уровне, что приводит к значительной разнице в объемах поддержки между субъектами".

Профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина отмечает, что как показывает практика, ветераны труда сталкиваются с рядом проблем. Бюрократические процедуры оформления льгот зачастую требуют многократных визитов в различные инстанции.

"Недостаточная информированность граждан о полагающихся им льготах приводит к неполному использованию мер социальной поддержки", -отметила она.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимизация системы, включая создание единого электронного портала и установление федеральных стандартов поддержки, могла бы упростить процедуры и снизить региональное неравенство, обеспечив большую справедливость для ветеранов труда по всей стране.

