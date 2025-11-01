  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Рейтинг автошкол создадут в России

Общество, 15:01 22 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинг автошкол создадут в России. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы РФ в третьем чтении.

Как сообщается на сайте федерального заксобрания, правительство определит перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.

Данные разместят в открытом доступе, чтобы люди смогли выбрать автошколу, опираясь на эти критерии. Закон будет способствовать повышению качества подготовки водителей и снижению аварийности на дорогах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автошкола , водители , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 22.11.2025Обновленный Дом культуры получат жители Аромашево в апреле 2026 года
17:59 22.11.2025Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев
17:04 22.11.2025Тюменский ансамбль "Златоцвет" - победитель всероссийского фестиваля "Душа баяна"
16:09 22.11.2025Выставка "Свидетели Великой Победы" работает в историческом парке "Россия - моя история" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора