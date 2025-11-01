Рейтинг автошкол создадут в России
Рейтинг автошкол создадут в России. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы РФ в третьем чтении.
Как сообщается на сайте федерального заксобрания, правительство определит перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.
Данные разместят в открытом доступе, чтобы люди смогли выбрать автошколу, опираясь на эти критерии. Закон будет способствовать повышению качества подготовки водителей и снижению аварийности на дорогах.