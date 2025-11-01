  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
37 юных краеведов примут участие в конференции "Мы живем в Сибири"

Общество, 19:55 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция историко-краеведческих работ "Мы живем в Сибири" в рамках Областного краеведческого проекта "Мой край. Страницы истории" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 19 ноября, сообщает ДТиС "Пионер".

Участниками станут 37 обучающихся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Тюменской области в возрасте от 14 до 18 лет, защитивших исследовательские работы на муниципальном этапе.

Юные исследователи и краеведы из Аромашевского, Голышмановского, Тюменского, Уватского, Ишимского, Тобольского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Сладковского муниципальных округов, а также из Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска примут участие в работе тематических секций по направлениям: "Человек и событие"; "Культурное наследие"; "Военная история. Поиск"; "Летопись родного края".

Регистрация участников начнется в 9 часов 30 минут. Торжественное открытие конференции запланировано на 10 часов. Далее пройдет работа по секциям и выступление участников с докладами. Защита исследовательской работы на очном этапе будет оцениваться экспертным советом, который определит лучших в каждой номинации. С 14 до 15 часов победителей и призеров наградят дипломами и памятными призами.

37 юных краеведов примут участие в конференции "Мы живем в Сибири"
