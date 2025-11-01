  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
Команда ТИУ вошла в тройку лучших в стране по информационному моделированию зданий

Общество, 20:55 18 ноября 2025

ТИУ

Третье место на Всероссийском ТИМ-чемпионате в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете заняла команда Тюменского индустриального университета и вошла в тройку лучших команд страны по информационному моделированию зданий.

По информации центра по внешним коммуникациям ТИУ, участникам необходимо было разработать проект дошкольной образовательной организации на 130 мест. У каждого члена команды в рамках проекта определенная роль: архитектор, конструктор, инженер отопления и вентиляции, инженер водоснабжения и водоотведения, сметчик, ТИМ-координатор, инженер электроснабжения, и функционал, заключающийся в разработке раздела. Результат зависит, в том числе, от успешной организации междисциплинарного взаимодействия между членами команды.

"Каждый раздел благодаря работе ТИМ-координатора загружается в единую информационную модель, позволяющую в результате оценить качество и удобство проектных решений, а также выявить коллизии и ошибки в результатах проектирования", – рассказал руководитель команды ТИУ, заведующий кафедрой строительной механики Петр Чепур.

В ТИМ-чемпионате использовались преимущественно российские программные продукты. Оценку работ участников по соответствующим компетенциям дали более 30 экспертов. Победители получили ценные призы и подарки от индустриальных партнеров.

