В Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ

Общество, 17:49 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей отмечается в Тюменской области. Но значения находятся на сезонном уровне, эпидпорог среди возрастных групп и совокупного населения не превышен.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

В субъекте заканчивается прививочная кампания против гриппа. Привито более 950 тысяч человек. На сегодняшний день еще можно успеть вакцинироваться в медицинских организациях по месту жительства. Напомним, что единственный доказанный действенный метод профилактики гриппа – это вакцинация.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле Роспотребнадзора по Тюменской области.

