Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области 18 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зафиксировано за минувшие сутки, 18 ноября, на территории Тюменской области, сообщает региональное Управление МЧС России.

В седьмом часу утра поступило сообщение о возгорании хозпостройки в с. Липиха Упоровского округа. Огонь ликвидирован на площади 12 кв. м. Причина устанавливается.

В восьмом часу вечера поступил вызов на пожар в жилом доме в д. Старорямова Бердюжского округа. Огонь ликвидирован на площади 42 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В двенадцатом часу ночи произошло возгорание на лестничной клетке многоквартирного дома по ул. Ставропольской в Тюмени. Предварительная причина – занесение открытого источника огня.