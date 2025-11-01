Тюменская область примет Всероссийский форум "Малая Родина - сила России"

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

III Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" пройдет в Тюменской области 20 и 21 ноября. Регион выбран неслучайно, так как является лидером в урбанистике и архитектуре.

Об этом заявила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором.

"Здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска. Именно поэтому в эти дни главы муниципалитетов со всей страны соберутся в Тюмени, чтобы обсудить стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов", – прокомментировала Ирина Гусева.

Комплексный подход, объединяющий опыт и экспертный диалог, повышает качество жизни и обеспечивает устойчивое развитие территорий, уверена сопредседатель ВАРМСУ.

Подробней о форуме - здесь.