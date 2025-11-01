Александр Моор назвал главные принципы градостроительной политики в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подход к застройке и проектированию городской среды должен быть комплексным. Тогда качественная архитектура становится доступной для всех. Таким мнением поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече взглядов "Архитектура будущего: смыслы и ценности" в ТюмГУ 21 ноября.

"Мастер-планы и другие стратегические документы по развитию муниципалитетов надо разрабатывать долго и тщательно. Не жалеть на это времени, вовлечь в обсуждение максимальное количество заинтересованных сторон, как было в Тобольске, когда мы разрабатывали мастер-план по туризму, как сейчас мы формируем стратегию развития Тюменской агломерации и мастер-план центральной части города", — сказал губернатор.

Он отметил, что нужно учитывать мнение всех. Это сложно, долго и иногда болезненно, однако необходимо еще на старте понимать, каким будет населенный пункт для старшего поколения, детей, семей, бизнеса, автомобилистов. Важно найти не всегда абсолютно для всех удобное, но консолидированное мнение, уверен Александр Моор.

"Это важно для того, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и сопротивления в реализации наших планов. Кроме того, необходимы сильные компании-застройщики, способные на долгосрочные инвестиции", — отметил глава региона.

Еще один механизм – комплексное развитие территорий. Тюменская область в этом направлении является одним из передовых в стране, на тюменском примере выстраиваются подходы в разных регионах. Только в областной столице в стадии реализации находятся 36 договоров КРТ. По словам губернатора, это хороший инструмент не только для расселения ветхого и аварийного жилья, но и для вовлечения в строительную деятельность территорий, которые сегодня неэффективно используются.

"У нас большой опыт, мы им активно делимся, в том числе на данном форуме. Считаю, что это очень перспективный механизм для развития не только крупных городов, но и небольших муниципалитетов", — резюмировал Александр Моор.

Добавим, встреча взглядов прошла в рамках региональных дней III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ". В главном корпусе ТюмГУ собрались более 350 представителей из разных регионов страны, которые в ходе сессий обменивались лучшими практиками.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ и правительства Тюменской области.

Виктория Макарова