Тюменец без водительских прав ехал на "Ладе" в Нижнетавдинский район

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20-летнего "бесправника" на автомобиле "Лада" задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на ул. Камчатской в Тюмени 21 ноября.

Автоинспекторам молодой человек рассказал, что ехал к своей подруге в Нижнетавдинский район. Автомобиль помещён на спецстоянку.

Тюменца привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительских прав.