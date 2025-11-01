  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Тюменец без водительских прав ехал на "Ладе" в Нижнетавдинский район

Происшествия, 10:16 22 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20-летнего "бесправника" на автомобиле "Лада" задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на ул. Камчатской в Тюмени 21 ноября.

Автоинспекторам молодой человек рассказал, что ехал к своей подруге в Нижнетавдинский район. Автомобиль помещён на спецстоянку.

Тюменца привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительских прав.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 22.11.2025Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки
11:48 22.11.2025Тюменца с гашишем задержали на улице Дружбы
10:16 22.11.2025Тюменец без водительских прав ехал на "Ладе" в Нижнетавдинский район
09:18 22.11.2025Сбившего школьника водителя белого кроссовера ищут в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора