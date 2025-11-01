  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
134 объекта восстановлены в Краснодоне при участии тюменцев

Губернатор, 12:04 22 ноября 2025

официальный канал Александра Моора | Фото: официальный канал Александра Моора

С главой подшефного Краснодона Сергеем Козенко встретился губернатор Тюменской области Александр Моор. За три года в городе общими усилиями восстановлено 134 объекта – школы, больницы, дороги и общественные пространства.

"Продолжаем работу. Краснодон заслуживает того, чтобы быть удобным, красивым, современным городом – и он таким станет", - поделился глава региона.

официальный канал Александра Моора | Фото: официальный канал Александра Моора

﻿
